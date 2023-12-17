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Украинский военкор заявил о сильном истощении ВСУ после контрнаступления

Украинский военкор заявил о сильном истощении ВСУ после контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили слишком много ресурсов на контрнаступление, которое не принесло результатов, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в видео, размещенном 15 декабря на YouTub-канале NTA.

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