Украинский военкор заявил о сильном истощении ВСУ после контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили слишком много ресурсов на контрнаступление, которое не принесло результатов, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в видео, размещенном 15 декабря на YouTub-канале NTA.
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