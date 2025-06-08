"Вызывает недоумение": египетский депутат об отказе Зеленского забирать тела солдат ВСУ

По мнению Мустафы Бакри, это говорит о том, что глава киевского режима не стремится к миру.Депутат парламента Египта Мустафа Бакри выразил сомнение в искренности стремления Владимира Зеленского к миру после того, как стало известно об отказе украинской стороны забрать тела своих военнослужащих.