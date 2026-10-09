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Вечерний Новосибирск

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Царь-троллейбус на 145 пассажиров выйдет на дороги Новосибирска

Царь-троллейбус на 145 пассажиров выйдет на дороги Новосибирска

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, машина будет работать на маршруте № 5 «Микрорайон Стрижи — улица Ленинградская» до конца текущего года.

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