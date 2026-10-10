Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей

Xiaomi доминирует в рейтинге пользовательских оценок сентябрьского рейтинга AnTuTu AnTuTu опубликовала рейтинг Android-смартфонов с наибольшей долей положительных пользовательских оценок по итогам сентября 2026 года.
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