Smart Engines: водительские права лидировали по частоте подделок в РФ в 2025 году

Число новых зарегистрированных МВД преступлений по статье 327 УК РФ (фальсификация, распространение и оборот поддельных документов) с 2024 по 2025 год выросло на 338% — с 397 до 1739 случаев.
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