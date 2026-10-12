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Smart Engines: водительские права лидировали по частоте подделок в РФ в 2025 году

Smart Engines: водительские права лидировали по частоте подделок в РФ в 2025 году

Число новых зарегистрированных МВД преступлений по статье 327 УК РФ (фальсификация, распространение и оборот поддельных документов) с 2024 по 2025 год выросло на 338% — с 397 до 1739 случаев.

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