Услуги Отделения Социального фонда России по Республике Адыгея в 2025 году: что изменилось?

Люди - это самая главная ценность государства. Задачами и целями нацпроекта «Семья» является создание условий для улучшения качества жизни, всесторонней поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуацию в стране, долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан.
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