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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сенников о словах Баринова про «Локо»: «Грустно, когда уходят лидеры, но клуб не разваливается – строится новая команда. Болельщикам не стоило оскорблять Дмитрия»

Бывший защитник «Локомотива»  Дмитрий Сенников не согласился со словами Дмитрия Баринова  о критической ситуации в клубе.

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