❗️ На пляже Учкуевки в Севастополе работают взрывотехники и СК. Там могут быть неразорвавшиеся суббоеприпасы «На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ На пляже Учкуевки в Севастополе работают взрывотехники и СК. Там могут быть неразорвавшиеся суббоеприпасы «На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств.