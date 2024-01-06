Samsung Galaxy A72 получил Android 14 в России. И это его последнее большое обновление

Пользователи Samsung Galaxy A72 в России начали получать обновление One UI 6.0 на базе Android 14. ПО обозначено номером A725FXXU6EWL4, имеет размер 2 ГБ и включает в себя декабрьские обновления безопасности Android.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии