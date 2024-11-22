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"У меня есть полтора года": легенда ЦСКА Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

"У меня есть полтора года": легенда ЦСКА Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Сейчас Акинфееву 38 лет. Контракт голкипера с московским клубом рассчитан до 2026 года.Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев откровенно ответил на вопрос, когда планирует завершить спортивную карьеру.

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