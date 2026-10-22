Представители Тверской области стали лауреатами Национальной премии «Золотой Пояс». В Государственном Кремлёвском дворце состоялась церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», учреждённой Российским союзом боевых искусств.
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