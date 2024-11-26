Неделя борьбы со СПИДом проходит в Иркутской области

С 25 ноября по 1 декабря в Иркутске проходит Неделя борьбы со СПИДом. Специалисты Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики акцентируют внимание населения на вопросах сохранения здоровья и формировании здорового образа жизни.
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