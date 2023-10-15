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МИД России: вырос риск ядерной войны на Корейском полуострове

Риск ядерного конфликта в Корее резко вырос, считают в министерстве иностранных дел РФ Наращивание военной активности США на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол МИД России Олег Бурмистров.

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