МИД России: вырос риск ядерной войны на Корейском полуострове

Риск ядерного конфликта в Корее резко вырос, считают в министерстве иностранных дел РФ Наращивание военной активности США на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол МИД России Олег Бурмистров.