В Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке

В России предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. Соответствующее обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым, пишут «Известия», ссылаясь на документ.