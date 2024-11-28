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Парламентская газета

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В Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке

В Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке

В России предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. Соответствующее обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым, пишут «Известия», ссылаясь на документ.

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