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КНДР провозгласила себя ядерным государством

КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи четырнадцатого созыва на сессии седьмого сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия».

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