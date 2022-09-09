КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи четырнадцатого созыва на сессии седьмого сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия».
КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи четырнадцатого созыва на сессии седьмого сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия».
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