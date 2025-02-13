Шольц назвал правильным шагом разговор лидеров России и США

Решение президента США Дональда Трампа провести прямые переговоры с Владимиром Путиным было правильным шагом, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 13 февраля, комментируя внешнеполитические события последних суток.
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