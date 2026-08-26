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Рейтинг: какие продукты требуют больше всего земли для производства?

Рейтинг: какие продукты требуют больше всего земли для производства?

Рейтинг: какие продукты требуют больше всего земли для производства? / © Visual Capitalist В этой визуализации 15 продуктов ранжированы по площади земли, необходимой для производства одного фунта (около 454 граммов) продукта.

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