Рейтинг: какие продукты требуют больше всего земли для производства? / © Visual Capitalist В этой визуализации 15 продуктов ранжированы по площади земли, необходимой для производства одного фунта (около 454 граммов) продукта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии