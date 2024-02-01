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Ямал преображается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ямал преображается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ямал преображается: новые территории для зимнего отдыха создаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Благодаря этому проекту в регионе уже было благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств.

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