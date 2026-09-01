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Силуанов прибыл в США: Трамп заявил, что из этого может что-то получиться

Силуанов прибыл в США: Трамп заявил, что из этого может что-то получиться Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный исход от визита министра фин.

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