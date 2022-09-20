В Крыму до 2024 года появятся семь «умных» спортплощадок

В Республике Крым до 2024 года установят семь «умных» спортивных спортплощадок. По информации пресс-службы министерства спорта РК, они оборудованы интернетом и Wi-Fi, чтобы человек мог увидеть, на каком тренажере и какие упражнения выполнять.
В Республике Крым до 2024 года установят семь «умных» спортивных спортплощадок. По информации пресс-службы министерства спорта РК, они оборудованы интернетом и Wi-Fi, чтобы человек мог увидеть, на каком тренажере и какие упражнения выполнять.
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