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В Крыму до 2024 года появятся семь «умных» спортплощадок

В Крыму до 2024 года появятся семь «умных» спортплощадок

В Республике Крым до 2024 года установят семь «умных» спортивных спортплощадок. По информации пресс-службы министерства спорта РК, они оборудованы интернетом и Wi-Fi, чтобы человек мог увидеть, на каком тренажере и какие упражнения выполнять.

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