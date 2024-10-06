Исполнителю главной роли в российской версии «Постучись в мою дверь» нашли замену

StarHit: Кирилл Дыцевич заменит Никиту Волкова в сериале «Постучись в мою дверь» Актер Никита Волков объявил об уходе из российской версии сериала «Постучись в мою дверь», где исполнял главную роль, и не появится во втором сезоне.
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