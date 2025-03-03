В Госдуму внесли законопроект о штрафах для агрегаторов такси

Депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР, а также члены Совета Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение штрафов для агрегаторов такси в размере до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям, не имеющим действующего разрешения на осуществление пассажирских перевозок.
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