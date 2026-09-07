Украинские медиа продолжают обсуждать те условия мирного урегулирования, которые, согласно их же данным, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф привезли в Киев по поручению Дональда Трампа.
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Американцам надо залезть на Украину и разместиться между Россией и Украиной, чтобы и бандеровцев сохранить и хохлов спасти от разгрома, а за одно и ресурсы получать за пять копеек.