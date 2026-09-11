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Доходы протоколов BNB Chain выросли на 42% и достигли максимума с октября 2025 года

Дневная совокупная выручка протоколов BNB Smart Chain 9 сентября достигла $3,2 млн — максимального значения с октября 2025 года.

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