"Провал Украины": ВСУ могут покинуть Курскую область через две недели из-за угрозы окружения

Россия отрезала плацдарм: Киев готов вывести силы из Курска из-за прорыва обороны.По данным New York Post, ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель на фоне прорыва русских бойцов в районе города Суджа.
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