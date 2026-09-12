Как Fix Price привлекли к ответственности за размещение чужого курса на YouTube?

https://zakon.ru/blog/2026/09/12/%F0%9F%8E%A5_kak_fix_price_.Свежий спор с Fix Price показывает: если работник разместил контрафактные материалы на личном аккаунте, но действовал в интересах компании, компания может отвечать за нарушение.
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