Ливны ищут банк для кредита на 19,5 млн рублей

Кредит необходим для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств, к июлю кредиторская задолженность Ливен составила 48,2 млн рублей.
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