Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гнездо врага: как выглядит центр Авдеевки после зачистки от боевиков

Гнездо врага: как выглядит центр Авдеевки после зачистки от боевиков

Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, а также к позициям националистов на первых этажах и в подвалах зданий.

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