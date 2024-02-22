Гнездо врага: как выглядит центр Авдеевки после зачистки от боевиков

Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, а также к позициям националистов на первых этажах и в подвалах зданий.
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