БлокнотРУ 28 февраля Приднестровье может заявить о вхождении в состав России: до конца месяца в республике состоится съезд депутатов.
Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия
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Кораблев Сергей
Это долг России - спасти Русских. Любой ценой!
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4 час.
Михалыч
"Никто, кроме их" это не сделает. А поддержку должен осуществить маршбросок через Николаевскую и Одесскую области ( без взятия городов) с лишением Шумерии выхода к ЧМ - пора уж морякам показать себя! Но Приднестровью нужно не спешить и синхронизировать свои хотелки с планами Генштаба РФ. Может мы дождемся филигранно разработанного и осуществленного "11-го сталинского удара"
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2 час.
С С
Всех, кто полезет на ПМР, ровнять с землей. Ничего и никогда более не будет против интересов России. Ни грамма, ни миллиметра иностранцам.
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2 час.
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