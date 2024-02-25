Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия

Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия

БлокнотРУ 28 февраля Приднестровье может заявить о вхождении в состав России: до конца месяца в республике состоится съезд депутатов.

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Комментарии
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Кораблев Сергей
Это долг России - спасти Русских. Любой ценой!
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4 час.
Михалыч
&quot;Никто, кроме их&quot; это не сделает. А поддержку должен осуществить маршбросок через Николаевскую и Одесскую области ( без взятия городов) с лишением Шумерии выхода к ЧМ - пора уж морякам показать себя! Но Приднестровью нужно не спешить и синхронизировать свои хотелки с планами Генштаба РФ. Может мы дождемся филигранно разработанного и осуществленного &quot;11-го сталинского удара&quot;
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2 час.
С С
Всех, кто полезет на ПМР, ровнять с землей. Ничего и никогда более не будет против интересов России. Ни грамма, ни миллиметра иностранцам.
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2 час.

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