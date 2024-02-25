Должна ли Россия защитить Приднестровье, если на него нападут ВСУ или Молдавия

Михалыч

"Никто, кроме их" это не сделает. А поддержку должен осуществить маршбросок через Николаевскую и Одесскую области ( без взятия городов) с лишением Шумерии выхода к ЧМ - пора уж морякам показать себя! Но Приднестровью нужно не спешить и синхронизировать свои хотелки с планами Генштаба РФ. Может мы дождемся филигранно разработанного и осуществленного "11-го сталинского удара"