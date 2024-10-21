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Лента новостей Крыма

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Какой сегодня праздник: 22 октября

Какой сегодня праздник: 22 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты мужской нервной системы от действий со стороны женщин и День заикающихся людей (у этих двух праздников, вероятно, есть что-то общее).

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