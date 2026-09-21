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SPORT24.ru

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Луис Энрике ответил на вопрос о замене Хвичи в матче с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о замене вингрера Хвичи Кварацхелии в матче 5-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:1).

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