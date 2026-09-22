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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Локо» в зоне стыков: «Легко поднимутся в десятку. Набор игроков позволит занять место в середине таблицы»

Андрей Аршавин прокомментировал 14-е место «Локомотива» в РПЛ после 9 туров. «Не думаю, что « Локомотив » можно отнести к аутсайдерам, которые будут бороться за выживание.

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