В Госдуме заявили, что иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС

Подконтрольные Западу иноагенты пытались дискредитировать проходящий в Казани саммит БРИКС. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
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