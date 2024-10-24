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В Госдуме заявили, что иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС

В Госдуме заявили, что иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС

Подконтрольные Западу иноагенты пытались дискредитировать проходящий в Казани саммит БРИКС. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

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