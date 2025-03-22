Эксперт дала советы по подготовке смартфона к путешествию

Современный смартфон — это не просто средство связи, а полноценный помощник в путешествиях. Он помогает ориентироваться на местности, находить важную информацию, переводить тексты, а иногда становится средством оплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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