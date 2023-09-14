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Спортдир "Барселоны" Деку назвал Месси лучшим игроком в истории клуба

Спортдир "Барселоны" Деку назвал Месси лучшим игроком в истории клуба

Новый спортивный директор "Барселоны" Деку заявил, что сейчас гораздо меньше общается с аргентинским нападающим Лионелем Месси из-за разделяющего из расстояния, и признался, что возвращение футболиста в состав каталонского клуба было невозможным.

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