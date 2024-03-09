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Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил

Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории француз Фрэнсис Нганну после поражения от экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.

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