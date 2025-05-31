Как кошки узнают своих хозяев: удивительные результаты нового исследования

Ученые выяснили, как кошки на самом деле узнают хозяев. Оказывается, они запоминают нас не по внешности, а по запаху! Новое исследование раскрывает удивительные механизмы кошачьего обоняния и то, как пушистые питомцы воспринимают своих людей.