Подготовка к войне с Россией срывается

Поляки отказываются от участия в правительственной программе военного обучения — результаты опросов▪️Ранее власти Польши сообщили, что начинают готовиться к возможной войне с Россией и для этого вводят массовую военную подготовку населения ▪️54% опрошенных сказали, что не хотят участвовать в этой программе.
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