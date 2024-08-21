Савичев: «К Бышовцу отношусь двояко»

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал, что ему нравится и не нравится в главном тренере олимпийской сборной СССР 1988 года Анатолии Бышовце, под руководством которого он выиграл золото и забил решающий гол в овертайме финала с Бразилией.