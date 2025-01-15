Впервые в истории объем годовой перевалки зерна НКХП превысил 8 млн тонн

По итогам 2024 года ключевой актив Группы ОЗК — крупнейший портовый перевалочный комплекс в акватории Азово-Черноморского бассейна ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») — установил собственный абсолютный рекорд перевалки зерновых культур на экспорт — 8,4 млн тонн в год, следует из пресс-релиза компании.