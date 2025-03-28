У РФ всегда были взаимовыгодные отношения с ЕС Европа переживает деиндустриализацию и стагнацию немецкой экономики, однако в России этому не рады, поскольку у нее традиционно были взаимовыгодные отношения с Европой, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
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