У РФ всегда были взаимовыгодные отношения с ЕС Европа переживает деиндустриализацию и стагнацию немецкой экономики, однако в России этому не рады, поскольку у нее традиционно были взаимовыгодные отношения с Европой, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.