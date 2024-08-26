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Татарстанский нефтегазохимический форум станет площадкой для круглых столов «ЭнергоИнновации»

Татарстанский нефтегазохимический форум станет площадкой для круглых столов «ЭнергоИнновации»

Татарстанский нефтегазохимический форум станет площадкой для круглых столов «ЭнергоИнновации» Евгения КомароваУже в ближайшие дни «ЭнергоИнновация» проведет два круглых стола в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

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