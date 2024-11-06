СК: арестован задержанный в Домодедово армянский наемник Балян

Басманный райсуд Москвы вынес решение об аресте задержанного в прошлом месяце в аэропорту Домодедово гражданина Армении Армена Баляна, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщает Telegram-канал СКР.
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