Попова заявила о пройденном пике заболеваемости корью в России

Первые случаи в РФ были завозными из разных стран Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ заявила, что во всем мире наблюдается подъем заболеваемости корью, который протекает интенсивно.
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