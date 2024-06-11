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Петербургский дневник

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Попова заявила о пройденном пике заболеваемости корью в России

Попова заявила о пройденном пике заболеваемости корью в России

Первые случаи в РФ были завозными из разных стран Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ заявила, что во всем мире наблюдается подъем заболеваемости корью, который протекает интенсивно.

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