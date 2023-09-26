Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Представители вузов, опрошенные Business FM, констатируют, что данная мера рано или поздно станет реальностью, вопрос заключается только в том, насколько сервисы готовы к увеличению поступающей информацииМинобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому абитуриентам при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы аттестатов, если они будут электронно подтверждены в государственных информационных системах или на портале «Госуслуги».