Business FM

65 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс алекс
    Что грузины ,что армяни предатели,как сукиПашинян: «Армения...
  • Алекс алекс
    Вот так всегда....как спасти так РоссияПашинян: «Армения...
  • Алекс алекс
    Урод.....Пашинян: «Армения...

Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Представители вузов, опрошенные Business FM, констатируют, что данная мера рано или поздно станет реальностью, вопрос заключается только в том, насколько сервисы готовы к увеличению поступающей информацииМинобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому абитуриентам при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы аттестатов, если они будут электронно подтверждены в государственных информационных системах или на портале «Госуслуги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх