Приглашаю на бесплатный вебинар!

Приглашаю всех на свой БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР, который состоится 30 августа с 19 до 20 ч! Насколько тесна связь между модой и кино? Что от этого выигрывают дизайнеры моды и что проигрывают художники по костюмам? Как давно это началось и почему? Какие фэшн-дизайнеры особенно часто вдохновляются старыми кинофильмами? В чем разница между созданием модного стиля и кинообразом? Об этом и о многом другом я расскажу вам на вебинаре "Почему кино влияет на моду?" Нужно только зарегистрироваться по эл.