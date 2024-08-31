Врач Маршинцева: онемение пальцев рук может быть признаком инфаркта

Симптомы инфаркта не всегда ограничиваются типичной болью в груди. Как объясняет РИА Новости кардиолог Юлия Маршинцева, онемение пальцев рук, легкие боли в груди, даже с правой стороны, могут быть признаками сердечных проблем.