Lotus вчетверо сократил план продаж из-за антикитайских пошлин

Британская марка с китайским капиталом была вынуждена пересмотреть производственные прогнозы. Изначально в 2024 году хотели продать 55 500 экземпляров, но теперь Lotus нацелился на 12 000 машин: целевой показатель уменьшен на 78 процентов! В 2025 году планируют реализовать 30 000 автомобилей вместо изначальных 76 000 (-60%).