Ивановский десантник с позывным Ворон рассказал, за что получил Георгиевский крест в зоне СВО

Боевые действие велись в населенном пункте Берховка на Артёмовском направлении.Телеграм-канал «Герои спецоперации Z» сообщил о награждении бойцов ивановской 98-й дивизии ВДВ, которые несут службу в зоне СВО на Артёмовском направлении.
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