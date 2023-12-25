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Царьград

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Ивановский десантник с позывным Ворон рассказал, за что получил Георгиевский крест в зоне СВО

Ивановский десантник с позывным Ворон рассказал, за что получил Георгиевский крест в зоне СВО

Боевые действие велись в населенном пункте Берховка на Артёмовском направлении.Телеграм-канал «Герои спецоперации Z» сообщил о награждении бойцов ивановской 98-й дивизии ВДВ, которые несут службу в зоне СВО на Артёмовском направлении.

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