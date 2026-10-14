Gold: hedge funds cut longs 24% while ETFs hit a record Gold Futures COMEX_DL:GC1! Nightbricks Gold has two very different buyers this autumn, and the weekly COT report shows one of them walking away.
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